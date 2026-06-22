Об этом сообщили в Polsat News.

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Что написало российское посольство?

В опубликованном в соцсетях сообщении посольство России сослалось на аргументы Кароля Навроцкого относительно исторического контекста, связанного с "преступлениями" ОУН-УПА.

Дипломаты отметили, что жертвами украинских националистов во время событий на Волыни в 1943–1944 годах были преимущественно этнические поляки, однако утверждали, что "технически" они были гражданами Советского Союза.

Но с 1 ноября 1939 года они были гражданами СССР. После поражения Польши в результате агрессии нацистской Германии в сентябре 1939 года Западная Украина вошла в состав СССР, в результате её воссоединения с Украинской ССР,

– написали российские дипломаты.

Заявление российского посольства также распространила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла. Причиной он назвал присвоение одному из спецподразделений ВСУ почетного наименования имени Героев УПА.

По последним данным, вице-маршал Сената Польши Михал Каминский заявил о намерении отказаться от двух государственных наград Украины в знак протеста против действий украинских политиков.