Об этом он написал в письме послу Украины, сообщает 300Polityka.

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Как Каминский объяснил свое решение?

Михал Каминский написал, что принял свое решение в связи с "действиями и заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, которые поддержали бывшие президенты Украины и подавляющее большинство украинских политиков".

Я принимал эти награды как выражение признания моей многолетней деятельности по развитию стратегического партнерства между Польшей и Украиной. Я получил их, в частности, за авторство первого в истории Европейского парламента доклада о членстве Украины в Европейском Союзе,

– сообщил заместитель председателя Сената.

Он назвал Польшу "защитником Украины в Европе", который поддерживал страну политически, экономически и дипломатически. А полученные награды, по словам Каминского, он воспринимал как символ общих ценностей двух государств.

Однако пока, мол, не может их хранить, ведь высшие органы украинской власти и значительная часть политической элиты "до сих пор не решились однозначно осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши".

Вице-маршал Сената Польши отметил, что его страна "не будет навязывать никому своё видение истории", но имеет право "оценивать этот выбор". "Если лиц, ответственных за массовые преступления против гражданского населения, признают национальными героями, Польша имеет не только право, но и обязанность реагировать", — написал Каминский.

Я принимаю это решение с глубоким сожалением, но также и с убеждением, что настоящее партнерство между народами может быть построено только на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности,

– резюмировал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в конфликте с лишением его ордена Белого Орла Кароль Навроцкий использует Украину как элемент внутренней политической борьбы.

Польский лидер ответил на слова украинского коллеги, заявив, что Зеленский ошибается. Ведь, по мнению Навроцкого, вопрос не касается не только внутренних дел Польши, но и восприятия истории.