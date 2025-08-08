Дональд Трамп, Ільхам Алієв та Нікол Пашинян 8 серпня підписали історичну тристоронню угоду. Це сталося під час візиту президента Азербайджану та прем'єр-міністра Вірменії до Вашингтона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію з Білого дому.

Що відомо про угоду, яку підписали лідери США, Азербайджану та Вірменії?

Дональд Трамп заявив, що Вірменія та Азербайджан упродовж 35 років воювали одне проти одного. А зараз, за словами американського лідера, ці країни є друзями.

Зрештою усі лідери підписали історичну тристоронню угоду, яка закріплює мирний шлях та повагу одне до одного. Цей документ отримав назву: декларація про мирне врегулювання.

Вірменія та Азербайджан зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю та поважати територіальну цілісність один одного,

– сказав американський лідер.