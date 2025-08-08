"Вони тепер друзі": Алієв, Пашинян і Трамп підписали історичну угоду у Вашингтоні
- 8 серпня Дональд Трамп, Ільхам Алієв та Нікол Пашинян підписали тристоронню угоду у Вашингтоні.
- Угода передбачає припинення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном, відкриття торгівлі та повагу до територіальної цілісності.
Дональд Трамп, Ільхам Алієв та Нікол Пашинян 8 серпня підписали історичну тристоронню угоду. Це сталося під час візиту президента Азербайджану та прем'єр-міністра Вірменії до Вашингтона.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію з Білого дому.
Що відомо про угоду, яку підписали лідери США, Азербайджану та Вірменії?
Дональд Трамп заявив, що Вірменія та Азербайджан упродовж 35 років воювали одне проти одного. А зараз, за словами американського лідера, ці країни є друзями.
Зрештою усі лідери підписали історичну тристоронню угоду, яка закріплює мирний шлях та повагу одне до одного. Цей документ отримав назву: декларація про мирне врегулювання.
Вірменія та Азербайджан зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю та поважати територіальну цілісність один одного,
– сказав американський лідер.
Угода має на меті створити новий торгівельний і транзитний коридор, названий на честь Трампа, який з'єднає материковий Азербайджан з автономною Нахічеванською областю. Це було ключовою метою азербайджанського уряду на мирних переговорах.
Вірменія, США та Азербайджан підписали декларацію про мирне врегулювання / Відео з акаунту Clash Report у соцмережі Х
Окрім того, Дональд Трамп зазначив, що знімає обмеження на оборонну співпрацю між Азербайджаном та США.
Після підписання угоди президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Трамп "несе мир" у Кавказький регіон, "і ми за це вдячні".
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав угоду "успіхом для наших країн та нашого регіону, а також успіхом для всього світу" та високо оцінив Трампа за його "спадщину як державного діяча та миротворця".
Також Трамп додав, що ця декларація, яку підписав він разом з Пашиняном та Алієвим – це не припинення вогню, а мирна угода. На думку американського лідера, цей документ буде діяти.
До слова, між Вірменією та Азербайджаном був тривалий конфлікт за територію Нагірного Карабаху, який тягнувся ще з моменту початку розпаду Радянського Союзу наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років.
Зрештою Азербайджану вдалося повернути цю територію під свій контроль, що вірменська влада визнала та висловила готовність укласти угоду про мир між країнами та закінчити ворожнечу.