Вперше в історії: у першому турі Мерц не набрав достатньо голосів, щоб стати канцлером

Фрідріх Мерц не зміг набрати необхідної абсолютної більшості для обрання канцлером Німеччини у першому турі голосування у Бундестазі.

Він отримав 310 голосів "за", при необхідних 316. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mittelbayerische.

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Мерц не набрав достатньої кількості голосів

Лідер ХДС Фрідріх Мерц зазнав невдачі у першому турі виборів канцлера до Бундестагу. Під час таємного голосування він отримав 310 з 621 поданих голосів, що на 6 менше за необхідну більшість у 316.

Видання наголошує, що такий інцидент стався вперше, оскільки ніколи раніше призначений канцлер не програвав на виборах до Бундестагу після федеральних виборів та успішних коаліційних переговорів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, проти його кандидатури проголосували 307 депутатів, ще троє – утримались. Втім, зауважимо, що Фрідріх Мерц матиме ще другу спробу. Наразі у засіданні Бундестагу почалась перерва.