Новий уяд буде сформований у партнерстві Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з Християнсько-демократичним союзом (ХДС). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Міністр оборони Німеччини збереже свою посаду

Як повідомляє видання Spiegel, у понеділок СДПН оприлюднила склад нової урядової команди, в якій Пісторіус зберіг за собою міністерське крісло.

Це рішення свідчить про високу довіру до нього з боку коаліційних партнерів.

Нагадаємо, Борис Пісторіус закликав Україну не погоджуватися з мирною пропозицією Дональда Трампа, вважаючи її фактично капітуляцією. Він вважає, що такі умови Україна могла сама отримати хоч рік тому, підписавши капітуляцію.

На його думку, ця пропозиція не несе жодної вигоди для України. Можливі територіальні поступки слід розглядати у зв'язку із гарантіями безпеки, зазначив Пісторіус. Адже, за його словами, минуле показало, що обіцянки Росії нічого не варті.