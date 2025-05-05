Новый уяд будет сформирован в партнерстве Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с Христианско-демократическим союзом (ХДС). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Министр обороны Германии сохранит свою должность

Как сообщает издание Spiegel, в понедельник СДПГ обнародовала состав новой правительственной команды, в которой Писториус сохранил за собой министерское кресло.

Это решение свидетельствует о высоком доверии к нему со стороны коалиционных партнеров.

Напомним, Борис Писториус призвал Украину не соглашаться с мирным предложением Дональда Трампа, считая его фактически капитуляцией. Он считает, что такие условия Украина могла сама получить хоть год назад, подписав капитуляцию.

По его мнению, это предложение не несет никакой выгоды для Украины. Возможные территориальные уступки следует рассматривать в связи с гарантиями безопасности, отметил Писториус. Ведь, по его словам, прошлое показало, что обещания России ничего не стоят.