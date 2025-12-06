Відвідував заходи, профінансовані Росією: Туск натякнув на Навроцького та ще кількох політиків

Туск натякнув, що президент Польщі Навроцький міг бути присутнім на заходах, які фінансувались структурами, пов'язаними із Росією. Таку заяву він зробив під час критики опозиції, яка блокувала ухвалення закону щодо регулювання криптовалют.

У Polsat News повідомляють, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на необхідності відповідних правил задля зменшення політичного впливу Росії на Польщу, пише 24 Канал.

Як росіяни впливають на політику Польщі?

За інформацією видання, під час засідання ради "Громадянської коаліції", яку очолює прем'єр, Туск різко висловився щодо подій, які відбулись у п'ятницю у Сеймі. 5 грудня депутатам надали доступ до секретних даних про безпеку держави, а парламент так і не зміг подолати президентське вето на закон про криптовалюти.

Прем'єр зазначив, що сотні учасників криптовалютного ринку мають прямі зв'язки з Росією та Білоруссю, а сам Кремль активно використовує такі фінансові інструменти задля політичного впливу. Туск наголосив, що без чітких правил держава не може ефективно запобігати ризикам та блокувати можливі загрози для національної безпеки.

Також чиновник пояснив чому питання врегулювання так і не було вирішено: "Тому що немає жодного правового регулювання. Тому що ми хотіли запровадити законодавство, яке дозволило б державі запобігати катастрофам і блокувати дії, явно спрямовані на інтереси й безпеку держави".

За словами Туска, низка депутатів і політичних діячів отримували вигоду від компаній, які працюють у сфері криптовалют і мають тіньове фінансування. Ці компанії навіть оплачували великі політичні заходи, на які запрошували "саму верхівку": експрезидента Польщі Анджея Дуду, чинного главу держави Кароля Навроцького, а також експрем'єр Матеуша Моравецького.

Прем’єр-міністр висловив своє обурення та наголосив, що деякі з цих фірм були засновані на "злочинних грошах", а пізніше фактично врятовані фінансуванням, пов'язаним із російською мафією та кремлівськими спецслужбами. Він каже, що абсолютно не розуміє, як партія PiS дозволяла собі подібні публічні заходи, знаючи, що вони могли бути профінансовані російськими структурами.

