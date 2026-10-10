Іран планує вступити до СНД та відкрити свої порти для Центральної Азії, – Пезешкіан

Тегеран планує офіційно приєднатися до Співдружності Незалежних Держав та створити розширений формат організації. Іранська влада пропонує країнам-учасницям об'єднати енергетичні ресурси та спільні логістичні маршрути.

Про такі наміри під час саміту в Туркменістані заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Що пропонує Тегеран?

Політик вперше відвідав зібрання як спеціально запрошений гість і одразу запропонував переформатувати об'єднання у "СНД + Іран".

За словами іранського лідера, конкуренція між логістичними шляхами зараз нікому не вигідна, тому їх потрібно об'єднувати. Він наголосив, що Іран може стати природним мостом, який з'єднає Центральну Азію та Євразію з відкритими водами. Зокрема, Пезешкіан запропонував використовувати південні іранські порти у Перській та Оманській затоках, щоб прокласти маршрути до Африки, Європи та Південної Азії. Також він підтримав ідею Туркменістану створити новий транспортний коридор через Каспійське море.

Регіональна дипломатія не повинна обмежуватися зустрічами, а має допомагати врегулювати кризи, підтримувати контакти, запобігати ескалації конфліктів та розвивати практичну співпрацю,

– заявив Пезешкіан.

Водночас він поскаржився на геополітичну ситуацію та санкції. Політик зазначив, що за останній рік Іран двічі зазнавав військових атак з боку США та Ізраїлю, що нібито шкодить усій регіональній торгівлі. Він додав, що Тегеран готовий до дипломатичного діалогу, але виключно на рівних умовах і без жодного тиску.

Нагадаємо. наприкінці вересня президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на швидку перемогу у війні з Іраном. Він також висловив упевненість, що ціни на нафту повернуться до довоєнного рівня, і не виключив відновлення військових ударів по Ірану до проміжних виборів у США. Водночас Трамп наголосив, що Іран не матиме ядерної зброї.