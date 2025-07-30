Мая Санду переконана, що Молдова може стати членом ЄС вже у 2028 році. Водночас президентка визнає, що це буде складно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Маї Санду NewsMaker Moldova.

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Коли Молдова може вступити до ЄС?

Президенту Молдови попросили пояснити значення символів "UE 2028", які використовує партія влади PAS у передвиборчій кампанії. Зокрема, чи означає це прагнення вступити до ЄС вже у 2028 році, адже раніше згадувалися терміни до 2030.

Це означає завершити переговори й почати процес і почати процес ратифікації в парламентах усіх країн (членів ЄС – 24 Канал),

– відповіла Санду.

Також вона згадала слова єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, яка сказала, що до 2028 року можна завершити переговори про вступ.

Це означає, що Молдова закінчує всю повістку по переговорах до 2028 року. І просто починається офіційний процес, коли документи підписуються,

– сказала президентка Молдови.

Журналісти уточнили, тобто це ще не членство в Євросоюзі вже у 2028 році.

"Якщо завершується у 2027 році переговори, це буде складно, але можливо… Якщо ми закінчуємо 2027-го, то так, виходить, що 2028 рік для того, щоб ратифікувати всі документи в усіх країнах (членах ЄС – 24 Канал)", – пояснила Санду.