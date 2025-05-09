Членство України в НАТО в рамках мирної угоди ніхто не обіцяв, – генсек Рютте

У НАТО не гарантували, що результатом майбутньої мирної угоди щодо завершення російсько-української війни стане закріплення членства України в Альянсі. Втім, перспектива членства України в майбутньому зберігається.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції в Брюсселі разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресконференцію Рютте з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

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НАТО не обіцяло прийняти Україну одразу після завершення війни

Усі в НАТО погодилися з тим, що шлях України в напрямку НАТО буде незворотнім. Але ми ніколи не погоджувалися на те, що членство України в НАТО буде гарантоване в рамках мирної угоди. Про це ніколи не домовлялися. Але, в довгостроковій перспективі Альянс НАТО сказав "так" - що буде ця перспектива членства в НАТО. Це на довгострокову перспективу, а не на мирні переговори, які зараз тривають,

– наголосив Рютте.

Зараз НАТО активно підтримує Україну – у Вісбадені (Німеччина) працює командний центр, що координує постачання зброї, у польському Бидгощі функціонує спільний центр з аналізу бойового досвіду. Також триває підготовка українських військових за підтримки Альянсу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що Україна має реальну перспективу стати членом Європейського Союзу. За його словами, це може відбутися раніше, ніж вступ до НАТО, за умови відповідності Києва всім критеріям ЄС.

Мерц підкреслив, що Україна повинна зберігати суверенне право самостійно обирати політичні та військові союзи.