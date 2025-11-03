В ЄС представлять звіт щодо розширення: чи є там місце для України

Європейська комісія 4 листопада представить свій щорічний звіт про прогрес України та інших країн-кандидатів на вступ до ЄС. Водночас Угорщина досі блокує офіційні переговори щодо цього, пропонуючи Києву обмежене "стратегічне партнерство" замість повноправного членства.

У Брюсселі 4 листопада відбудеться безпрецедентний саміт щодо розширення ЄС за участі лідерів країн, пише 24 Канал із посиланням на Euronews.

Чого очікувати від "історичного саміту"?

На саміті країни будуть представлені на найвищому рівні – очільники держав і урядів особисто представлять свій прогрес та розкажуть про виклики на шляху до євроінтеграції. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті дистанційно.

До події також приєднається президент Євроради Антоніу Кошти, який офіційно підтвердив свою участь.

За даними редактора "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Йозвяка, рейтинг України у щорічному звіті Європейської комісії буде переважно позитивним. Він уточнив, що серед країн-кандидатів на вступ до ЄС оцінки розподіляються так:

здебільшого позитивно – Молдова, Україна, Чорногорія та Албанія;

середньо – Сербія, Боснія і Герцоговина, Північна Македонія та Косово;

негативно – Грузія.

Особливістю цієї події стане телевізійний формат – дискусії та виступи лідерів транслюватимуться наживо на Euronews 4 листопада з 14:00 до 17:00 за центральноєвропейським часом.

Того ж дня Європейська комісія опублікує звіт про розширення ЄС, зокрема оцінку прогресу України. Крім того, 4 листопада планується затвердження п’ятого траншу фінансування України у рамках програми Ukraine Facility.

Чи зможе все ж таки Україна вступити до ЄС?