В ЕС представят отчет по расширению: есть ли там место для Украины
Европейская комиссия 4 ноября представит свой ежегодный отчет о прогрессе Украины и других стран-кандидатов на вступление в ЕС. В то же время Венгрия до сих пор блокирует официальные переговоры по этому поводу, предлагая Киеву ограниченное "стратегическое партнерство" вместо полноправного членства.
В Брюсселе 4 ноября состоится беспрецедентный саммит по расширению ЕС с участием лидеров стран, пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.
Смотрите также Украина может скоро стать частью Европейского Союза, но пока только в космосе
Чего ожидать от "исторического саммита"?
На саммите страны будут представлены на самом высоком уровне – руководители государств и правительств лично представят свой прогресс и расскажут о вызовах на пути к евроинтеграции. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите дистанционно.
К событию также присоединится президент Евросовета Антониу Кошти, который официально подтвердил свое участие.
По данным редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Йозвяка, рейтинг Украины в ежегодном отчете Европейской комиссии будет преимущественно положительным. Он уточнил, что среди стран-кандидатов на вступление в ЕС оценки распределяются так:
- в основном положительно – Молдова, Украина, Черногория и Албания;
- средне – Сербия, Босния и Герцоговина, Северная Македония и Косово;
- отрицательно – Грузия.
Особенностью этого события станет телевизионный формат – дискуссии и выступления лидеров будут транслироваться вживую на Euronews 4 ноября с 14:00 до 17:00 по центральноевропейскому времени.
В тот же день Европейская комиссия опубликует отчет о расширении ЕС, в частности оценку прогресса Украины. Кроме того, 4 ноября планируется утверждение пятого транша финансирования Украины в рамках программы Ukraine Facility.
Сможет ли все же Украина вступить в ЕС?
Переговоры о вступлении Украины в ЕС до сих пор не могут начаться из-за позиции Венгрии – пророссийское правительство наложило вето на старт переговорного процесса.
Европейский союз обсуждает новые правила вступления, которые позволят странам присоединяться без права голоса до завершения ключевых реформ. Такая схема может заставить некоторых лидеров, например Орбана, уступить в своей позиции по вступлению Украины.
Украина может присоединиться к ЕС даже с оккупированными территориями, аналогично Западной Германии и Кипра.