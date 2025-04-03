"Рішення лишається чинним": у НАТО заявляють про незворотність членства України в Альянсі

В НАТО наполягають, що у політиці блоку щодо майбутнього членства України не відбулося жодних змін.

Про це заявив у розмові з журналістами у Брюсселі представник Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, представляючи, офіційну позицію організації, пише Європейська правда, інформує 24 Канал.

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Вступ України в НАТО

Посадовець зазначив, що попри останні заяви керівництва США, у НАТО не вважають, що позиція щодо членства України зазнала змін.

"Нічого не змінилося у наших відносинах. Наші відносини і надалі є сильними, у нас сильна політична пов’язаність та практична взаємодія у багатьох сферах", – стверджують в НАТО.

Крім цього, не відбулося змін у раніше ухваленій політиці у відносинах з Україною.

Союзники сказали на саміті у Вашингтоні, що шлях України до НАТО є незворотним. Це рішення лишається чинним, воно лишається спільною політикою НАТО. Для нас право України обирати свої альянси та визначати свій зовнішньополітичний шлях так само важливе зараз, як і завжди було,

– зазначають у секретаріаті Альянсу.

Вказується, що у штаб-квартирі наголошують, що принципова позиція щодо права держави обирати рівень прагнень стосовно відносин з НАТО є чинною не лише щодо України, а щодо усіх держав, бо входить до засад світової політики.