У Білому домі сказали, коли Трамп нарешті ухвалить рішення щодо Ірану

Трамп не говорить конкретно, чи вдарять США по Ірану, а чи ні. Але всіляко натякає, що може віддати такий наказ. Тож у Білому домі відповіли, що думає президент.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на брифінг.

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Коли США почнуть війну проти Ірану

Сам Трамп говорив про Іран дуже незрозуміло.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт сказала, що в ЗМІ було багато спекуляцій щодо рішення президента і того, чи будуть Сполучені Штати брати безпосередню участь у війні.

У світлі цих новин я маю повідомлення безпосередньо від президента, і я цитую: "Виходячи з того, що існує значна ймовірність того, що переговори з Іраном можуть відбутися, а можуть і не відбутися в найближчому майбутньому, я прийму рішення протягом наступних двох тижнів". Це цитата безпосередньо від президента для всіх вас сьогодні,

– сказала вона на брифінгу.

Наразі в ЗМІ є інформація, що Трамп схиляється до удару по ядерних об'єктах Ірану у Фордо. А також що Іран провів прямі перемовини зі США.

Можливий удар Америки по Ірану журналісти прогнозують на вихідні. Але вступ США у війну вигідніший Ізраїлю. Тель-Авів не має протибункерних бомб, тож розраховує на міць США. А от республіканці розсварилися через потенційну війну.