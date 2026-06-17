Росія втратила до 1,45 мільйона військових, але досі не змінює цілей війни, – джерела у НАТО

У НАТО заявили, що Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 1,4 мільйона військових. Попри масштабні втрати, у Кремлі не демонструють жодних ознак зміни своїх стратегічних цілей.

А бойові дії залишаються інтенсивними на ключових ділянках фронту. Про це 24 Каналу повідомляють джерела у НАТО.

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Що відомо про втрати Росії?

Представник Альянсу наголосив, що у Москви наразі немає ознак зміни стратегічного курсу, навіть на тлі виснаження ресурсів.

Хоча Росія цього року зберігала ініціативу на полі бою, її успіхи були значно менш стабільними та послідовними. Крім того, ми не бачимо жодних ознак суттєвих змін у темпах ведення бойових дій або підготовки до великого російського наступу найближчим часом через зниження ефективності російських військ на полі бою,

– заявив він.

Водночас у НАТО зазначають, що економічна ситуація в Росії продовжує погіршуватися, що може впливати на довгострокові можливості ведення війни.

Окремо в Альянсі повідомили, що російські війська продовжують діяти з високою інтенсивністю вздовж усієї лінії фронту. Найбільший тиск, за оцінками НАТО, зберігається на Покровському напрямку, де Росія намагається закріпити свої позиції та просуватися в бік Добропілля.

Також російські сили намагаються розвивати наступ у районі Костянтинівки, де міські бої можуть тривати ще тривалий час.

Посадовець додав, що українська логістика ускладнюється через активне застосування дронів. На Запорізькому напрямку, за його словами, просування російських військ залишаються мінімальними.

Як впливають величезні втрати на війні на російське суспільство?

Російські еліти дедалі частіше перекладають відповідальність за війну проти України особисто на Володимира Путіна та ставлять незручні питання щодо майбутнього країни.

За інформацією співрозмовників 24 Каналу, невдоволення війною зростає як серед представників великого бізнесу, так і в політичних колах Росії. Особливо помітними ці настрої стали після того, як наслідки бойових дій почали відчувати Москва та Санкт-Петербург, які тривалий час залишалися відносно осторонь війни.

У НАТО зазначають, що удари по російській території, а також перебої з роботою інтернету та цифрові обмеження викликали дедалі більше роздратування серед населення й підприємців. Водночас економічні наслідки війни стають дедалі відчутнішими для бізнесу та регіонів.