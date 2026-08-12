Втрати Росії наближаються до 1,5 мільйона: кого тепер Кремль кидатиме на війну

Втрати російської армії, за даними Генштабу ЗСУ, наближаються до 1,5 мільйона. Особовий склад своєї армії Кремль посилює як ув’язненими, так і десятками тисяч іноземних військових.

Це питання дослідило Newsweek.

Число втрат різниться між аналітиками та розвідками

Підрахувати реальні втрати у війні складно. Обидві сторони можуть завищувати втрати противника та приховувати власні. На думку видання, це необхідно, аби підтримувати моральний дух, зберегти міжнародну підтримку та посилити свої позиції на переговорах.

За даними Генштабу ЗСУ від 11 серпня, втрати окупантів на війні сягнули 1 460 400 осіб. Йдеться як про убитих, так і поранених військових, які вже могли повернутись на передову.

Водночас британська розвідка GCHQ у травні називала кількість загиблих російських військовослужбовців приблизно у 500 тисяч.

За наведеними даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), з початку повномасштабної війни Росія могла втратити близько 450 тисяч військових загиблими. Загальні втрати противника оцінюють у близько 1,4 мільйона осіб.

Для порівняння, ймовірні втрати України CSIS оцінює у 625 тисяч військових, з яких до 150 тисяч – загиблі.

Кого Росія кидає на війну?

Видання зазначає, що на початку повномасштабного вторгнення основну частину втрат російської армії становили елітні військові підрозділи. Згодом Москва почала залучати в'язнів та найманців ПВК "Вагнера".

Далі Росія дедалі більше покладалася на добровольців. До осені 2024 року саме їх найбільше гинуло на війні. Крім того, Москва залучала іноземних військових, зокрема з Північної Кореї.

Журналісти навели слова Президента України Володимира Зеленського, який заявив про те, що Росія може отримали до 50 тисяч північнокорейських військових, що більше, ніж Північна Корея направляла у 2024 році.

Аналітики нагадали, що тоді на боці ворога воювало близько 14 тисяч військовослужбовців КНДР. Їх відправляли протистояти Курській операції ЗСУ.

"За даними південнокорейських політиків, загинуло кілька тисяч північнокорейських солдатів", – додало медіа.