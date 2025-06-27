Естонія готова до розміщення на своїй території винищувачів F-35, зокрема носіїв ядерної зброї
- Естонія готова розмістити на своїй території винищувачі F-35, які можуть нести ядерну зброю, в рамках співпраці з союзниками.
- Велика Британія оголосила про закупівлю 21 винищувача F-35A, що здатні використовувати ядерну зброю, змінюючи свою ядерну доктрину через російську агресію.
- Міністр оборони Естонії заявив, що країна вже приймала такі літаки в рамках ротаційної програми НАТО і готова приймати їх знову.
- Британія купує ескадрилью F-35A, що дасть їй змогу запускати ядерні заряди з повітря вперше за 30 років.
Естонія готова до того, аби на її території союзники розмістили свої F-35. Ці літаки зокрема здатні нести ядерну зброю.
Заява пролунала після того, як Велика Британія оголосила про закупівлю в США 21 винищувача п’ятого покоління F-35A, що здатні використовувати як традиційне озброєння, так і ядерне. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.
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Естонія готова до розміщення на своїй території винищувачів F-35
Міністр оборони Естонії Ханно Певкура нагадав, що такі літаки вже перебували в Естонії в рамках ротаційної програми повітряної поліції НАТО. За його словами, Таллінн і надалі готовий приймати подібні літаки союзників.
F-35 вже були в Естонії, і скоро знову повернуться в порядку ротації. Ми готові й надалі приймати на своїй території союзників, зокрема тих, хто використовує такі платформи,
– зазначив він.
З матеріалу The Wall Street Journal, що у Великій Британії заявили про зміну ядерної доктрини. Країна закуповує ескадрилью винищувачів F-35A, які здатні нести ядерну зброю. Так Британія вперше за 30 років отримає змогу знову запускати ядерні заряди з повітря.
Йдеться про закупівлю 12 літаків.
Наразі Велика Британія може застосувати ядерну зброю лише зі своїх 4 підводних човнів Vanguard. Втім, на тлі російської агресії та нестабільності позицій США за керівництва Дональда Трампа, у Лондоні вирішили переглянути свою ядерну доктрину.