Естонія готова до розміщення на своїй території винищувачів F-35, зокрема носіїв ядерної зброї

Естонія готова до того, аби на її території союзники розмістили свої F-35. Ці літаки зокрема здатні нести ядерну зброю.

Заява пролунала після того, як Велика Британія оголосила про закупівлю в США 21 винищувача п’ятого покоління F-35A, що здатні використовувати як традиційне озброєння, так і ядерне. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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Естонія готова до розміщення на своїй території винищувачів F-35

Міністр оборони Естонії Ханно Певкура нагадав, що такі літаки вже перебували в Естонії в рамках ротаційної програми повітряної поліції НАТО. За його словами, Таллінн і надалі готовий приймати подібні літаки союзників.

F-35 вже були в Естонії, і скоро знову повернуться в порядку ротації. Ми готові й надалі приймати на своїй території союзників, зокрема тих, хто використовує такі платформи,

– зазначив він.

З матеріалу The Wall Street Journal, що у Великій Британії заявили про зміну ядерної доктрини. Країна закуповує ескадрилью винищувачів F-35A, які здатні нести ядерну зброю. Так Британія вперше за 30 років отримає змогу знову запускати ядерні заряди з повітря.

Йдеться про закупівлю 12 літаків.

Наразі Велика Британія може застосувати ядерну зброю лише зі своїх 4 підводних човнів Vanguard. Втім, на тлі російської агресії та нестабільності позицій США за керівництва Дональда Трампа, у Лондоні вирішили переглянути свою ядерну доктрину.