Заявление прозвучало после того, как Великобритания объявила о закупке в США 21 истребителя пятого поколения F-35A, способных использовать как традиционное вооружение, так и ядерное. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Эстония готова к размещению на своей территории истребителей F-35

Министр обороны Эстонии Ханно Певкура напомнил, что такие самолеты уже находились в Эстонии в рамках ротационной программы воздушной полиции НАТО. По его словам, Таллинн и в дальнейшем готов принимать подобные самолеты союзников.

F-35 уже были в Эстонии, и скоро снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и в дальнейшем принимать на своей территории союзников, в частности тех, кто использует такие платформы,

– отметил он.

Из материала The Wall Street Journal, что в Великобритании заявили об изменении ядерной доктрины. Страна закупает эскадрилью истребителей F-35A, которые способны нести ядерное оружие. Так Великобритания впервые за 30 лет получит возможность снова запускать ядерные заряды с воздуха.

Речь идет о закупке 12 самолетов.

Сейчас Великобритания может применить ядерное оружие только из своих 4 подводных лодок Vanguard. Впрочем, на фоне российской агрессии и нестабильности позиций США под руководством Дональда Трампа, в Лондоне решили пересмотреть свою ядерную доктрину.