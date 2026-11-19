Голова КНР Сі Цзіньпін 19 листопада закликав повністю заборонити та ліквідувати ядерну зброю під час тристоронніх переговорів. Він підкреслив, що таку війну неможливо виграти і її не слід розпочинати.

Про це заявив глава Китаю під час тристоронніх переговорів з президентом США Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним, передає 24 Канал.

Що сказав Сі Цзіньпін?

Таку позицію Сі Цзіньпін озвучив на тлі обговорення питань глобальної безпеки та стратегічної стабільності.

Ядерна зброя повинна бути повністю заборонена та повністю знищена, щоб побудувати світ, вільний від ядерної зброї,

– підкреслив Сі.

Він зауважив, що ядерну війну неможливо виграти. Тому всі мають докладати зусиль, аби запобігти такому сценарію.

Нагадаємо, видання WSJ повідомляло, що Штати готуються до ядерного протистояння з Росією та Китаєм. При цьому КНР продовжує нарощувати ядерний потенціал. Ще кілька років тому Китай мав 200 таких боєголовок, а зараз – близько 600. Раніше Штати зосереджувалися на протистоянні лише з Росією, а зараз доводиться враховувати ще й Китай.