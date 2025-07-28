США вперше з 2008 року відправили ядерну зброю у Британію, – Bloomberg

США, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії. Це є сигналом Путіну, що Штати лишаються відданими європейській безпеці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Чи справді Британія отримала ядерну зброю США?

16 липня 2025 року американський військовий літак здійснив переліт з авіабази Кіртленд в Альбукерке, де розміщений склад ядерної зброї США, до авіабази в британському місті Лейкенхіт.

За словами Вільяма Альберка, старшого наукового співробітника Тихоокеанського форуму, рейс здійснювався за участю Першочергових сил ядерної авіації ВПС США, які перевозять ядерну зброю. Сам борт не пролітав над територією жодної іншої країни.

Згідно з бюджетними документами Пентагону, у британському Лейкенхіті вже кілька років ведуться роботи щодо створення "гарантійних" об'єктів – цей термін США використовує для опису безпеки ядерної зброї.

Припускають, що Британія отримала нові термоядерні бомби B61-12. Це перший випадок збільшення кількості тактичної ядерної зброї США в Європі з часів Холодної війни.

Те, що американський літак летів з увімкненим транспондером, свідчить про намір показати Росії, що США не скорочують свій ядерний потенціал у Європі. Цей крок також сигналізує про те, що Штати надають європейцям більш гнучкі ядерні можливості.

До речі, американська розвідка вважає, що Росія може підірвати ядерний заряд на орбіті Землі, аби знищили західні супутники, зокрема мережі Starlink. Ведеться розробка космічного апарату з ядерною зброєю.