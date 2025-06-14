"Весь світ зупиняв його від цього": які дії Трампа щодо Ірану абсолютно неприпустимі

Попри заявлені спроби стабілізувати ситуацію на Близькому Сході, Трамп фактично загнав Ізраїль у глухий кут. Поки Іран нарощував свій потенціал, Ізраїль опинився перед вибором: покладатися на дипломатію чи вдатися до військової самооборони.

Політик, історик і дипломат Роман Безсмертний в ефірі 24 Каналу розповів, що під час переговорів з Іраном Дональд Трамп і Стів Віткофф пообіцяли, що Іран зможе зберегти право на збагачення цивільного урану. Цей уран, за задумом, мав використовуватися для мирних цілей.

Дивіться також Росії вигідний конфлікт між Ізраїлем та Іраном: до яких хитрощів може вдатися Кремль

Іран здатен виготовити ядерку за місяць

Уран міг би використовуватись для атомних електростанцій.

Хоча весь світ наполягав і продовжує наполягати, особливо Ізраїль, на тому, щоб Іран взагалі не мав можливості збагачувати уран. Адже це – короткий шлях до створення ядерної бомби,

– зазначив Роман Безсмертний.

За його словами, сьогодні експертна спільнота поділена. Одні вважають, що Іран уже порушив Договір про нерозповсюдження ядерної зброї і має щонайменше чотири боєголовки. Інші ж говорять про десять боєзарядів і переконані, що завдяки російським технологіям Іран здатен виготовити ядерну зброю протягом одного чи кількох місяців.

Політик зауважив, що наразі Ізраїль поставлений перед вибором: або чекати, поки Іран здійснить свою заявлену мету – знищення держави Ізраїль, отримавши ядерну зброю, або ж уже зараз зруйнувати всю інфраструктуру зі збагачення урану в Ірані.

Безсмертний наголосив, що Дональд Трамп і Стів Віткофф фактично провалили перемовини з Іраном. При цьому вони не здатні стримати Ізраїль, адже той не може допустити повторення трагедії 7 жовтня 2023 року знову і знову. Поведінка Віткоффа і Трампа, за словами політика, лише поглиблює ризик для Ізраїлю опинятися у подібних ситуаціях постійно.

Після того як ХАМАС і "Хезболла" були майже знищені, залишилося перекрити фінансові джерела, які живлять і відновлюють ці терористичні організації. І в цій ситуації Беньяміна Нетаньягу абсолютно правий,

– додав Безсмертний.

Він підкреслив, що Трамп, зайнявши жорстку позицію, постійно втручається у процес: з одного боку – не спроможний укласти нову угоду, а з іншого – стримує Ізраїль. Це, на думку Безсмертного, створює критично складну ситуацію як для самої країни, так і для її політичного керівництва.

Аналогічна політика нинішньої адміністрації США, за словами політика, проявляється і у ставленні до України: то чиниться тиск, то блокується передача інформації, то затримується постачання зброї. Ізоляція у критичний момент стримує можливість завдати потужного удару по ворогу та унеможливлює своєчасне отримання систем протиракетної та протиповітряної оборони.

Ізраїль не може зволікати

За словами Безсмертного, існує два можливі сценарії розвитку подій.

Перший – Дональд Трамп використовує нинішню ситуацію, щоб тактично тиснути на Іран і спонукати його до підписання нової угоди.

Другий – Ізраїль не може більше зволікати, адже сьогодні є реальний шанс знищити іранську ядерну інфраструктуру. Атомна програма Ірану становить надзвичайну загрозу як для Ізраїлю, так і для всього Близького Сходу.

Важливо! Ізраїльський представник Дані Данон заявив, що розвідка підтвердила: Іран за кілька днів міг виробити достатньо матеріалу для кількох ядерних бомб. За його словами, Ізраїль самостійно завдав ударів по іранських ядерних об'єктах, назвавши це "актом національного самозбереження".

Безсмертний додав, що будь-який новий осередок війни зараз – це вигідно Кремлю, адже змушує міжнародну коаліцію свободи та демократії розпорошувати сили, ділити й перерозподіляти ресурси.

Є кілька важливих речей, на які варто звернути увагу, бо саме вони є визначальними.

Ускладнення нинішньої ситуації створене двома людьми – Стівом Віткоффом і Дональдом Трампом – та їхньою відверто непрофесійною поведінкою. Уся відповідальність за те, що відбувається сьогодні, лежить саме на них,

– заявив Безсмертний.

Він додав, що саме вони змусили Беньяміна Нетаньягу взяти паузу в процесі звільнення та обміну утримуваних осіб. У результаті Ізраїль звільнив майже тисячу злочинців, а ХАМАС – близько тисячі утримуваних заручників.

Наразі, за його словами, в неволі залишаються ще близько 20 осіб. Однак ця домовленість завершилася тим, що ХАМАС знову озброївся, і бойові дії фактично відновилися.