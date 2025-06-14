Политик, историк и дипломат Роман Бессмертный в эфире историк и дипломат Роман Бессмертный в эфире 24 Канала рассказал, что во время переговоров с Ираном Дональд Трамп и Стив Уиткофф пообещали, что Иран сможет сохранить право на обогащение гражданского урана. Этот уран, по замыслу, должен был использоваться для мирных целей.

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Иран способен изготовить ядерку за месяц

Уран мог бы использоваться для атомных электростанций.

Хотя весь мир настаивал и продолжает настаивать, особенно Израиль, на том, чтобы Иран вообще не имел возможности обогащать уран. Ведь это – короткий путь к созданию ядерной бомбы,

– отметил Роман Бессмертный.

По его словам, сегодня экспертное сообщество разделено. Одни считают, что Иран уже нарушил Договор о нераспространении ядерного оружия и имеет по меньшей мере четыре боеголовки. Другие же говорят о десяти боезарядах и убеждены, что благодаря российским технологиям Иран способен изготовить ядерное оружие в течение одного или нескольких месяцев.

Политик отметил, что сейчас Израиль поставлен перед выбором: или ждать, пока Иран осуществит свою заявленную цель – уничтожение государства Израиль, получив ядерное оружие, или же уже сейчас разрушить всю инфраструктуру по обогащению урана в Иране.

Бессмертный отметил, что Дональд Трамп и Стив Уиткофф фактически провалили переговоры с Ираном. При этом они не способны сдержать Израиль, ведь тот не может допустить повторения трагедии 7 октября 2023 года снова и снова. Поведение Виткоффа и Трампа, по словам политика, лишь усугубляет риск для Израиля оказываться в подобных ситуациях постоянно.

После того как ХАМАС и "Хезболла" были почти уничтожены, осталось перекрыть финансовые источники, которые питают и восстанавливают эти террористические организации. И в этой ситуации Беньямин Нетаньяху абсолютно прав,

– добавил Бессмертный.

Он подчеркнул, что Трамп, заняв жесткую позицию, постоянно вмешивается в процесс: с одной стороны – не способен заключить новое соглашение, а с другой – сдерживает Израиль. Это, по мнению Бессмертного, создает критически сложную ситуацию как для самой страны, так и для ее политического руководства.

Аналогичная политика нынешней администрации США, по словам политика, проявляется и в отношении к Украине: то оказывается давление, то блокируется передача информации, то задерживается поставка оружия. Изоляция в критический момент сдерживает возможность нанести мощный удар по врагу и делает невозможным своевременное получение систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Израиль не может медлить

По словам Бессмертного, существует два возможных сценария развития событий.

Первый – Дональд Трамп использует нынешнюю ситуацию, чтобы тактически давить на Иран и побудить его к подписанию нового соглашения.

Второй – Израиль не может больше медлить, ведь сегодня есть реальный шанс уничтожить иранскую ядерную инфраструктуру. Атомная программа Ирана представляет чрезвычайную угрозу как для Израиля, так и для всего Ближнего Востока.

Важно! Израильский представитель Дани Данон заявил, что разведка подтвердила: Иран за несколько дней мог произвести достаточно материала для нескольких ядерных бомб. По его словам, Израиль самостоятельно нанес удары по иранским ядерным объектам, назвав это "актом национального самосохранения".

Бессмертный добавил, что любой новый очаг войны сейчас – это выгодно Кремлю, ведь заставляет международную коалицию свободы и демократии распылять силы, делить и перераспределять ресурсы.

Есть несколько важных вещей, на которые стоит обратить внимание, потому что именно они являются определяющими.

Осложнение нынешней ситуации создано двумя людьми – Стивом Уиткоффом и Дональдом Трампом – и их откровенно непрофессиональным поведением. Вся ответственность за то, что происходит сегодня, лежит именно на них,

– заявил Бессмертный.

Он добавил, что именно они заставили Беньямина Нетаньяху взять паузу в процессе освобождения и обмена удерживаемых лиц. В результате Израиль освободил почти тысячу преступников, а ХАМАС – около тысячи удерживаемых заложников.

Сейчас, по его словам, в неволе остаются еще около 20 человек. Однако эта договоренность завершилась тем, что ХАМАС снова вооружился, и боевые действия фактически возобновились.