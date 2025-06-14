Дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый в эфире 24 Канала объяснил, что первые заявления Кремля выглядели как антиизраильские, потому что Россия в свое время подписала с Ираном союзническое оборонное соглашение.

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Какую роль будет играть Россия

На возможный призыв Ирана о помощи России в рамках этого соглашения придется осуществлять определенные шаги и поставлять вооружение. Однако страна-агрессор сейчас ничего лишнего не имеет, потому что ведет войну против Украины. ВСУ "минусует" по пять тысяч российских бойцов за неделю, кроме того, уничтожает их военную технику.

У России нет сейчас способности показать, что она может обеспечивать дополнительным вооружением Иран. Поэтому она будет играть в игру, демонстрируя себя посредником, который пытается успокоить конфликт.

На самом деле Россия заинтересована в том, чтобы его очень сильно раздувать. Тогда фокус внимания переместится на Ближний Восток, обо всех террористических атаках России в Украине начнут забывать,

– озвучил Чалый.

Дипломат с сожалением отметил, что личные политические подходы премьер-министра Израиля дают ему возможность говорить с Путиным на одном языке. Со слов Чалого, очевидно, что Нетаньяху сегодня заинтересован в том, чтобы не было мощного ответа Ирана, чтобы он проглотил удар по его ядерным объектам.

"Россия в этом не заинтересована, как и в том, чтобы Израиль взял верх над Ираном. Но у России сейчас нет возможностей. Если бы они были, то она уже была бы в этой игре и, возможно, не допустила бы такого развития событий, показала бы свою роль", – считает Чалый.

В Сирии страна-агрессор тоже потеряла свое влияние, но еще определенные возможности в этом регионе за собой оставляет. Они были наращены ее участием в конфликтах, расположением там военных баз. Еще многие из арабских стран верят в то, что Россия – преемник Советского Союза и будет действовать в пользу арабского мира.

Однако дипломат подчеркнул, что это совсем не так. Путин, по его мнению, будет разыгрывать эти карты для одного – чтобы усилить свои позиции в Европе в первую очередь против Украины.

Отметим, что Институт изучения войны считает, что эскалация на Ближнем Востоке может помочь России в войне против Украины. В частности, это касается того, что после атаки Израиля на Иран цены на нефть взлетели.