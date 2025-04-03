У Європі лишаються адекватні лідери: які 2 країни усвідомлюють реальну загрозу з боку Росії

Деякі країни Європи посилюють оборону через загрозу з боку Росії. Вона й надалі залишатиметься актуальною.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 Каналу зазначив, що загроза прямого протистояння з Росією є найбільш реальною майже за останні 40 років. Тому ті країни, які нині зосередилися на захисті, показують, що в Європі лишаються адекватні політики.

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Загрози з боку Росії продовжать існувати.

Що потрібно для підвищення обороноздатності

"Навіть якщо і не повномасштабне вторгнення, то російські провокації, спроби створити умовну республіку Крим або умовне ДНР десь на кордоні Балтійських держав, у Фінляндії чи Польщі є абсолютно реальними", – сказав Олександр Краєв.

Він додав, що країни, які це усвідомлюють, мають укріплювати власну армію, інвестувати в оборонку, створювати нове законодавство. Скажімо, Польща вивчає фінський досвід призовної армії, яка охоплює майже все населення, на випадок прямої агресії.

У коаліції під керівництвом Фрідріха Мерца в Німеччині говорять про розширення армії та про загальну військову підготовку для населення. Військові підприємства за три роки перейшли на повноцінні промислові рейки та виробляють у рази більше зброї, ніж у 2021 – 2022 роках.

Це показники єдиного великого європейського тренду. Ми рухаємося до Європи, яка готується захищати себе сама. Завдяки Трампу багато хто усвідомив, що американці не можуть бути тут вічно, вони не готові битися за Європу, стали лінивими й не усвідомлюють, що таке світове лідерство,

– сказав Краєв.

Він додав, що європейцям потрібно бути готовими до зовнішньої загрози і мати здатність оборонятися самостійно.