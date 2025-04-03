Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 Канала отметил, что угроза прямого противостояния с Россией является наиболее реальной почти за последние 40 лет. Поэтому те страны, которые сейчас сосредоточились на защите, показывают, что в Европе остаются адекватные политики.

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Угрозы со стороны России продолжат существовать.

Что нужно для повышения обороноспособности

"Даже если и не полномасштабное вторжение, то российские провокации, попытки создать условную республику Крым или условное ДНР где-то на границе Балтийских государств, в Финляндии или Польше являются абсолютно реальными", – сказал Александр Краев.

Он добавил, что страны, которые это осознают, должны укреплять собственную армию, инвестировать в оборонку, создавать новое законодательство. Скажем, Польша изучает финский опыт призывной армии, которая охватывает почти все население, на случай прямой агрессии.

В коалиции под руководством Фридриха Мерца в Германии говорят о расширении армии и о всеобщей военной подготовке для населения. Военные предприятия за три года перешли на полноценные промышленные рельсы и производят в разы больше оружия, чем в 2021 – 2022 годах.

Это показатели единого большого европейского тренда. Мы движемся к Европе, которая готовится защищать себя сама. Благодаря Трампу многие осознали, что американцы не могут быть здесь вечно, они не готовы сражаться за Европу, стали ленивыми и не осознают, что такое мировое лидерство,

– сказал Краев.

Он добавил, что европейцам нужно быть готовыми к внешней угрозе и иметь способность обороняться самостоятельно.