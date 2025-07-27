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Геополітика Європа "Ми більше не хочемо": фон дер Ляєн заявила, що ЄС купуватиме енергоресурси у США, а не в Росії
27 липня, 23:44
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"Ми більше не хочемо": фон дер Ляєн заявила, що ЄС купуватиме енергоресурси у США, а не в Росії

Маргарита Волошина
Основні тези
  • ЄС планує використовувати американські енергоресурси для досягнення енергетичної незалежності від Росії в рамках нової торгівельної угоди зі США.
  • Президентка Єврокомісії заявила, що Євросоюз замінить російський газ і нафту великими закупівлями американського СПГ, нафти та ядерного палива.

Європейський Союз планує використовувати американські енергоресурси для досягнення енергетичної незалежності від Росії у рамках нової торгівельної угоди зі Сполученими Штатами.

Таку заяву журналістам зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 27 липня, після зустрічі з Дональдом Трампом у Шотландії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що тепер використовуватиме ЄС?

Президентка Єврокомісії під час спілкування з журналістами пояснила наміри Європи стосовно заміни газу та нафти.

Закупівля енергетичної продукції США диверсифікує наші джерела постачання та сприятиме енергетичній безпеці Європи. Ми замінимо російський газ і нафту великими закупівлями американського СПГ, нафти та ядерного палива, 
– сказала вона.

За її словами, все ж російські газ та нафта продовжують надходити до європейського ринку. Попри це, вона заявила, що Європа "більше не хоче цього", а шукає альтернативи. Такий перехід може тривати до трьох років.

"Ми хочемо повністю позбутися російського викопного палива, тому вітаємо купівлю доступнішого та кращого скрапленого природного газу у Сполучених Штатів", – наголосила Урсула фон дер Ляєн журналістам.

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп після переговорів з Урсулою фон дер Ляєн заявив, що США та ЄС досягли рамкової угоди щодо торгівельної угоди. ЄС купуватиме енергоносії на суму 750 мільярдів доларів.