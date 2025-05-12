У ЄС назвали спосіб, який може зупинити Путіна

Євросоюз і Україна мають об'єднати зусилля в оборонній промисловості. Там вважають, що це може стримати російську агресію проти України.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Євросоюз має збільшити впровадження інновацій, зокрема разом з Україною. Це одне з найголовніших питань задля яких збереться робоча група ЄС – Україна. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Чи здатен Євросоюз сам себе захистити



Кубілюс підкреслив, що в майбутньому ЄС може втратити підтримку з боку США. В такому разі Європа має бути готова до самозабезпечення в оборонній сфері.

Щоб зупинити Путіна, нам потрібно більше виробляти, збільшувати обсяги інновацій — і робити це разом, у межах Європейського Союзу та з Україною,

– заявив Андрюс Кубілюс.

Мета робочої групи ЄС–Україна, за словами Кубілюса, – інтеграція оборонних галузей, запуск спільних проєктів та координація закупівель.

Чому ЄС можна повчитися в України

Єврокомісар наголосив про здатність України створювати інноваційні військові технології, зокрема дрони та штучний інтелект.

Ба більше, Андрюс Кубілюс заявив, що в майбутньому Європі доведеться повністю відповідати за безпеку європейського континенту, і тут Україна стане найважливішою частиною нової архітектури європейської безпеки.

До слова, нещодавно у ЄС презентували нову стратегію оборони "Біла книга". У планах було розширити виробництво зброї, якої не вистачає в Європі. Однак, орієнтуватися будуть саме на внутрішній розвиток ОПК, щоб менше залежати від імпорту.