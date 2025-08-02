Закон про НАБУ та САП вдалося ухвалити завдяки суспільству, здебільшого молоді, важким закулісним переговорам поза камерами, а також здатності лідерів до саморефлексії в інтересах України.

Таку думку висловила пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у п'ятницю, 1 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її публікацію у Facebook.

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Яку заяву зробила Матернова?

На її думку, голосування у Раді за відновлення незалежності НАБУ і САП було важливим "не лише для України, але й довіри між Україною і її найближчим партнером". Ідеться про Європейський Союз.

За її словами, це вдалося завдяки трьом факторам – "голосу громадянського суспільства", "інтенсивних та непростих закулісних перемовин" та здатності лідерів до саморефлексії в інтересах країни".

Водночас Катаріна Матернова зауважила, що найбільш "видимими" були протести молоді проти позбавлення незалежності НАБУ і САП, але і не менш інтенсивною була і тиха дипломатична робота.

Я була там. І ніколи не перестану бути вдячною за цю нагоду. Тому що тут, друзі, пишеться історія Європи. Це потребувало багато зусиль, переконувань, креативних рішень – і воно було того варте,

– написала вона.

Вона додала, що Зеленський і Рада заслуговують поваги за те, що почули критику, внесли новий законопроєкт та забезпечили його розгляд, а політичні сили – за те, що знайшли 331 голос "за" закон.

Пані посол ЄС наголосила, що Україні потрібні інституції, яким люди можуть довіряти, а ЄС також потребує партнера, на якого може покладатися, і цього тижня "ми стали на крок ближче до обох цілей".

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13533, який повертає незалежність НАБУ і САП після скандального №12414, який спровокував акції масових протестів по Україні.