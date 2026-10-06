Єврокомісія запропонувала окрему дорожню карту для вступу України до ЄС

Європейська комісія оприлюднила стратегію підготовки Євросоюзу до майбутнього розширення та запропонувала Україні окрему дорожню карту вступного процесу. Документ передбачає розширення голосування кваліфікованою більшістю для скасування вето окремих країн на проміжних етапах перемовин.

Як повідомляє "Укрінформ" з посиланням на оприлюднене комюніке Єврокомісії, розширення Євросоюзу стало безумовним пріоритетом безпеки через військову агресію Росії проти України.

Що відомо про розширення можливостей для вступу України до ЄС?

Стратегічний документ визначає особливе місце для України, враховуючи її ключовий потенціал у сферах оборони та продовольчої безпеки.

Ширший Союз збільшує нашу політичну та економічну вагу у світі жорсткої геополітичної конкуренції,

– зазначила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Особливий підхід до інтеграції української оборони та агросектору

У Брюсселі наголошують, що концепція поступової інтеграції передбачає не лише виконання реформ, а й стратегічну синхронізацію з європейською політикою. Водночас посадовці Єврокомісії підкреслюють, що ЄС не відступає від принципу оцінки прогресу за власними заслугами кожної країни-кандидата.

Для України планується розробити цільові домовленості у межах переговорного кластера щодо сільського господарства.

Через високу продуктивність українського аграрного сектору ЄС розглядає тимчасові обмеження фінансової підтримки та доступу до ринку для чутливих продуктів, одночасно допомагаючи відновлювати експорт до третіх країн.

В оборонній сфері Євросоюз пропонує залучати Україну до спільних проєктів іще до офіційного набуття членства. Зокрема, йдеться про використання асоціації з Європейським оборонним фондом та участь у програмах SAFE та EDIP для зміцнення оборонно-промислової бази.

Індивідуальні дорожні карти та скасування права вето

Єврокомісія запропонує орієнтовні дорожні карти для найбільш просунутих кандидатів, серед яких Чорногорія, Албанія, Молдова та Україна. При цьому документ для України відрізнятиметься від інших через умови захисту від повномасштабної російської агресії.

Паралельно Брюссель ініціює розширення голосування кваліфікованою більшістю замість одностайності для проміжних рішень у переговорах, таких як відкриття переговорних кластерів чи запровадження санкцій.

Це має унеможливити ситуацію, коли одна країна одноосібно блокує рішення всього блоку, хоча остаточний вступ все одно вимагатиме згоди всіх членів.

Можна зменшити кількість сфер, де одна країна може одноосібно накласти вето на рішення, які підтримують усі інші,

– зауважила Марта Кос.

Для захисту від систематичних порушень європейських цінностей новими членами пропонується запровадити інституційне застереження терміном до 15 років після вступу. У разі серйозних порушень такі країни можуть тимчасово позбавлятися права голосу в Євросоюзі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна та Молдова вже досягли успіхів у програмі поступової інтеграції, приєднавшись 1 січня 2026 року до єдиної зони роумінгу Євросоюзу.

До того ж, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов 2 жовтня заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу та готова на технічному рівні переходити до подальших етапів. За його словами, Київ очікує на відкриття другого і третього кластерів уже в жовтні, а решти переговорних напрямів – до кінця 2026 року.