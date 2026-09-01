ЄС тисне на Іспанію та Грецію, щоб ті передали Україні ракети для ППО

Європейський Союз активізував тиск на Іспанію та Грецію з вимогою надати Україні ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot. Це питання обговорять 1 – 2 вересня на зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС у Дубліні.

До переговорів також долучаться представники України, Великої Британії, Норвегії, Ісландії та Швейцарії. Як повідомляють видання Bloomberg та Politico, дипломати прагнуть переконати Мадрид і Афіни поділитися резервами на тлі зростаючих потреб Києва.

Позиції Мадрида та Афін щодо допомоги

Наразі саме Іспанія та Греція володіють одними з найбільших запасів перехоплювачів Patriot серед усіх європейських союзників. Зокрема, йдеться про ракети модифікації PAC-2, до того ж у частини цих боєприпасів незабаром вичерпається термін придатності.

Було б дуже добре, якби їх передали Україні,

– зазначила голова Єврокомісії Кая Каллас.

Греція неодноразово відмовлялася від передачі озброєння та аргументувала це тим, що сама потребує ракет через напружені відносини з Туреччиною.

Іспанія раніше виявляла більшу готовність до співпраці у цьому питанні. Як уже повідомлялося, у березні видання El Pais зазначало, що країна заявляла про намір передати Україні 5 перехоплювачів PAC-2.

За словами співрозмовників, обізнаних із ситуацією, відповідні запити щодо надання Україні ракет для ППО надходили протягом літа. Один із варіантів передбачає, що Норвегія може придбати ці ракети, а потім передати їх Україні. Джерела говорили на умовах анонімності, оскільки йдеться про приватні переговори.

Переговори з азійськими партнерами

Паралельно Брюссель розглядає варіанти залучення додаткової допомоги з інших регіонів світу для закриття потреб українського неба.

Європейська служба зовнішніх справ наразі веде переговори з Японією та Південною Кореєю, щоб переконати їх передати Україні частину своїх запасів.

Зі свого боку офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу пояснив, що Росія вже неодноразово завдавала ударів по Києву, одночасно запускаючи близько 10 балістичних ракет. При цьому пускові установки розміщені не лише біля північного кордону України, а й уздовж значної частини фронту. Це дає російським військам можливість здійснювати ракетні атаки з різних напрямків.

"За моїми підрахунками, їх і раніше було чимало – щонайменше 10 – 12, а можливо, й більше. Якщо зараз Головне управління розвідки заявляє про збільшення їхньої кількості, отже, і можливостей для таких ударів стало більше, – зазначив Ткачук.