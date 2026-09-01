К переговорам также присоединятся представители Украины, Великобритании, Норвегии, Исландии и Швейцарии. Как сообщают издания Bloomberg и Politico, дипломаты стремятся убедить Мадрид и Афины поделиться резервами на фоне растущих потребностей Киева.

Позиции Мадрида и Афин по вопросу помощи

В настоящее время именно Испания и Греция обладают одними из крупнейших запасов перехватчиков Patriot среди всех европейских союзников. В частности, речь идет о ракетах модификации PAC-2, причем у части этих боеприпасов вскоре истечет срок годности.

Было бы очень хорошо, если бы их передали Украине,

– отметила председатель Еврокомиссии Кая Каллас.

Греция неоднократно отказывалась от передачи вооружения и обосновывала это тем, что сама нуждается в ракетах из-за напряженных отношений с Турцией.

Испания ранее проявляла большую готовность к сотрудничеству в этом вопросе. Как уже сообщалось, в марте издание El Pais отмечало, что страна заявляла о намерении передать Украине 5 перехватчиков PAC-2.

По словам собеседников, знакомых с ситуацией, соответствующие запросы о предоставлении Украине ракет для ПВО поступали в течение лета. Один из вариантов предполагает, что Норвегия может приобрести эти ракеты, а затем передать их Украине. Источники говорили на условиях анонимности, поскольку речь идет о частных переговорах.

Переговоры с азиатскими партнерами

Параллельно Брюссель рассматривает варианты привлечения дополнительной помощи из других регионов мира для обеспечения потребностей украинского воздушного пространства.

Европейская служба внешних дел в настоящее время ведет переговоры с Японией и Южной Кореей, чтобы убедить их передать Украине часть своих запасов.

Со своей стороны офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала пояснил, что Россия уже неоднократно наносила удары по Киеву, одновременно запуская около 10 баллистических ракет. При этом пусковые установки размещены не только у северной границы Украины, но и вдоль значительной части фронта. Это дает российским войскам возможность осуществлять ракетные атаки с разных направлений.

"По моим подсчетам, их и раньше было немало – не менее 10–12, а возможно, и больше. Если сейчас Главное управление разведки заявляет об увеличении их количества, значит, и возможностей для таких ударов стало больше", – отметил Ткачук.