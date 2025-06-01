Чому ЄС досі не готовий до воєнних викликів та у що може перетворитись НАТО

Росії вигідно показувати російсько-українську війну як регіональну. Вона зацікавлена зменшувати роль США в гарантуванні європейської безпеки, що було традиційно після Другої світової війни й створення НАТО.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в етері 24 Каналу зазначив, що якщо Європа разом з Україною не зможуть повернути США до діалогу і зацікавити Трампа залишитись в європейській політиці, в забезпеченні своєї позиції в Україні (передаючи зброю), то для ЄС настануть складні часи.

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Що усвідомив Європейський Союз

Європейці ухвалили Білу книгу безпеки, де є два розділи співпраці між Україною та ЄС, які передбачають створення спільного ВПК і акумуляцію 800 мільярдів євро до 2030 року на оборонні питання. Однак, як наголосив політолог, в Євросоюзу бюрократичний складник доволі великий.

ЄС не створювався як безпекове об'єднання. Він утворювався як горизонтально-економічна конфедерація,

– пояснив Буряченко.

Коли багато політиків та експертів говорять про те, що ЄС має розв'язати для України всі питання безпеки й постачання зброї, то вони, зі слів політолога, забувають, що Євросоюз не для цього був створений. Навіть власну безпеку він не мав реалізовувати, бо цим повинні були займатися США через інструмент у вигляді НАТО.

На думку Буряченка, зараз ЄС усвідомив, що перезавантаження взаємин з США точно відбудеться. Сьогодні немає чіткого усвідомлення стосовно того, чи готові будуть Сполучені Штати воювати за Європу в разі, наприклад, нападу Росії. Тому європейці намагаються масштабувати виробництво зброї, але це потребує серйозних державних замовлень.

"Це гроші, які потрібно звідкись взяти: наприклад, зняти з програм підтримки мігрантів, соціальної чи гуманітарної сфер. Якщо це зробити, на цьому одразу почнуть грати праві та ультраправі сили, які зараз підіймаються в Європі, кажучи, що Росія – це не їх загроза", – озвучив політолог.

НАТО може перетворитись в армію Європи

Буряченко підкреслив, що Україні разом з Європою треба знайти спільну систему координат, прийти до усвідомлення, що тільки разом вдасться гарантувати власну безпеку без третього гравця.

"Формат "Коаліції охочих", який ширше, ніж ЄС, бо туди увійшли Велика Британія, Норвегія, Туреччина, в перспективі може стати об'єднаною Європою, до якої ми так прагнемо. А НАТО може трансформуватись в армію Євросоюзу, бо багато оборонних практик відбувалось саме в межах Альянсу", – озвучив Буряченко.

Однак, як підсумував політолог, для того, щоб це сталось, Європі потрібно прокинутись і зрозуміти, що якщо вона буде поводитися настільки аморфно, як зараз, якщо дозволятиме собою маніпулювати, то їй не вдасться об'єднатися.