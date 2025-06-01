Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко в эфире 24 Канала отметил, что если Европа вместе с Украиной не смогут вернуть США к диалогу и заинтересовать Трампа остаться в европейской политике, в обеспечении своей позиции в Украине (передавая оружие), то для ЕС настанут сложные времена.

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Что осознал Европейский Союз

Европейцы приняли Белую книгу безопасности, где есть два раздела сотрудничества между Украиной и ЕС, которые предусматривают создание совместного ВПК и аккумуляцию 800 миллиардов евро до 2030 года на оборонные вопросы. Однако, как отметил политолог, в Евросоюзе бюрократическая составляющая довольно большая.

ЕС не создавался как объединение по безопасности. Он создавался как горизонтально-экономическая конфедерация,

– объяснил Буряченко.

Когда многие политики и эксперты говорят о том, что ЕС должен решить для Украины все вопросы безопасности и поставки оружия, то они, по словам политолога, забывают, что Евросоюз не для этого был создан. Даже собственную безопасность он не должен был реализовывать, потому что этим должны были заниматься США через инструмент в виде НАТО.

По мнению Буряченко, сейчас ЕС осознал, что перезагрузка взаимоотношений с США точно состоится. Сегодня нет четкого осознания относительно того, готовы ли будут Соединенные Штаты воевать за Европу в случае, например, нападения России. Поэтому европейцы пытаются масштабировать производство оружия, но это требует серьезных государственных заказов.

"Это деньги, которые нужно откуда-то взять: например, снять с программ поддержки мигрантов, социальной или гуманитарной сфер. Если это сделать, на этом сразу начнут играть правые и ультраправые силы, которые сейчас поднимаются в Европе, говоря, что Россия – это не их угроза", – озвучил политолог.

НАТО может превратиться в армию Европы

Буряченко подчеркнул, что Украине вместе с Европой надо найти общую систему координат, прийти к осознанию, что только вместе удастся гарантировать собственную безопасность без третьего игрока.

"Формат "Коалиции желающих", который шире, чем ЕС, потому что туда вошли Великобритания, Норвегия, Турция, в перспективе может стать объединенной Европой, к которой мы так стремимся. А НАТО может трансформироваться в армию Евросоюза, потому что много оборонных практик происходило именно в рамках Альянса", – озвучил Буряченко.

Однако, как подытожил политолог, для того, чтобы это произошло, Европе нужно проснуться и понять, что если она будет вести себя настолько аморфно, как сейчас, будет позволять собой манипулировать, то ей не удастся объединиться.