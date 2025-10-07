Країни ЄС погодились запровадити обмеження пересування російських дипломатів після серії диверсій та терактів у Європі. Таке рішення ухвалили через зростання кількості диверсій, до яких, за даними розвідки, причетні агенти, які діють під дипломатичним прикриттям.

За даними розвідки російські агенти, які причетні до низки диверсій на території ЄС працюють під дипломатичним прикриттям. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Дивіться також "Завжди дивилися крізь пальці": діти Шойгу, друзі Путіна та генерали ФСБ мають диппаспорти

Яке рішення можуть ухвалити країни ЄС щодо російських дипломатів?

Чехія пропонує нові правила пересування для російських "дипломатів". Росіяни, які працюють у столицях ЄС будуть змушені заздалегідь повідомляти уряди інших країн про свої поїздки перед перетином кордону держави, де вони мають акредитацію.

Така пропозиція Чехії входить до складу нового пакета санкцій проти Росії у відповідь на її збройну агресію проти України.

Як зазначає видання, Угорщина, яка раніше блокувала цей захід, зараз нарешті зняла своє вето. Натомість Словаччина висловила протест, щодо ухвалення цього рішення та вимагає обговорити його на рівні лідерів.

Нагадаємо, що для погодження цього пакета потрібна одностайна згода усіх держав-членів. Це може відбутись на саміті 23 жовтня.

Які зараз діють обмеження для росіян?

За інформацією європейської розвідки, російські дипломати-шпигуни керують операціями за межами країни своєї акредитації та уникають контролю розвідки.

Пропозиція щодо нових правил пересування для російських дипломатів від Чехії надійшла ще в травні 2024 року. Наразі в'їзд в Прагу вже заборонено кільком російським представникам, яких підозрюють у шпигунстві.

Однак, багато дипломатів усе ще акредитовані в Австрії, і звідти мають змогу легально потрапляти в Чехію.

За словами міністра закордонних справ Чехії, такі обмеження повинні працювати за принципом взаємності.

Немає сенсу в тому, щоб російський дипломат, акредитований в Іспанії, міг приїхати до Праги, коли йому заманеться,

– додав Ян Ліпавський.

Він наголосив на важливості жорсткого дотримання правил при видачі тимчасових дипломатичних віз згідно з Віденською конвенцією.

Що відомо про дипломатичні скандали із росіянами?