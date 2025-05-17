Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SVT.

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Що відомо про раптову смерть дипломата у Швеції

Так, у п'ятницю, 16 травня, стало відомо про смерть співробітника Міністерства закордонних справ Швеції.

Правоохоронці проведуть стандартне розслідування, але, за попередніми даними, ознак насильницької смерті не було виявлено.

Особи дипломата не розкривають. Однак відомо, що він мав великий досвід і працював у кількох посольствах по всьому світу.

Мовиться саме про того дипломата, який перебував під слідством через підозру у шпигунстві. Нагадаємо, його затримали 13 травня, але вже наступного дня звільнили з-під варти.

До речі, нещодавно в Німеччині та Швейцарії за підозрою у відправці посилок з вибуховими пристроями затримали трьох українців. Ймовірно, вони працювали на замовлення російських спецслужб. Зазначається, що громадяни України погодились скоїти "підпал з обтяжувальними обставинами".