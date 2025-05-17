Служба безпеки України разом із проєктом Dovidka.info Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створили короткий відеоролик, щоб застерегти українців від загрози. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на SPRAVDI.

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Що відомо про вербування українців ФСБ

Проблема вербування українців російськими спецслужбами набула масштабів національної загрози. СБУ зафіксувала понад 600 випадків, коли українців, зокрема неповнолітніх, намагалися втягнути в диверсійні дії.

22% завербованих – діти віком до 18 років. Ворог використовує їх як витратний матеріал – це вже сталося в Івано-Франківську, Кам’янці-Подільському, Рівному та інших містах.

Як не потрапити в російську пастку: дивіться відео

Вербування починається з пропозиції "легко заробити". Людині пропонують перенести пакунок з точки А в точку Б або намалювати графіті на стіні тощо. Це може здаватися грою або "підробітком", але кінцева мета росіян – використати й позбутись людини. Часто жертв вербування підривають під час такого завдання.

У СБУ закликають українців повідомляти про підозрілі завдання в чат-бот "Спали ФСБешника".

До слова, у Кривому Розі затримали 14-річного підлітка, який на замовлення російських спецслужб намагався спалити місцеву синагогу. Він шукав "легких грошей" у телеграм-каналах – цим скористався ворог.