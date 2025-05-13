Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ та Нацполіція затримали підпалювачів

Судячи з повідомлення, різні люди займалися різним. Загалом затримано п'ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли серійні підпали у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

У Кривому Розі затримано 14-річного підлітка, який на замовлення російських спецслужб намагався спалити місцеву синагогу. Для вчинення злочину він підготував легкозаймисті засоби у вигляді двох "коктейлів Молотова". Потім за інструкцією окупантів юнак дочекався темряви, прибув до синагоги та підпалив її вхідні двері, сподіваючись на поширення полум'я.

Окупанти звернули увагу на хлопця, коли він шукав "легких грошей" у телеграм-каналах. Але коштів, звісно, не отримав – натомість має підозру.

В Україні затримали підпалювачів / Фото СБУ

На Дніпропетровщині затримали двох дезертирів, які погодилися знищувати службові авто ЗСУ. Ці люди теж хотіли швидко заробити.

"Після підпалу військового пікапа фігурантам поставили завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій для вчинення теракту. Втім, співробітники СБУ зірвали наміри ворога і затримали зловмисників одразу після першого ж підпалу", – навели дані в СБУ.

А от на Харківщині 22-річний агент ФСБ палив релейні та батарейні шафи Укрзалізниці за дорученням російських спецслужб. Таким чином росіяни сподівалися вивести з ладу енергообладнання, яке забезпечує безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів.

Нарешті, 16-річний студент одного з профтехучилищ, яке знаходиться у Вінницькій області, був затриманий у Києві. До столиці він приїхав, щоб палити позашляховики Сил оборони. І справді намагався спалити службовий мультівен оператора БпЛА Національної гвардії України – на цьому його і спіймали.

Фігурантів підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України:

диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

Вони можуть дістати різні тюремні строки, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.