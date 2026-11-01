Польща на межі конституційної кризи: Єврокомісія втрутилась і зробила заяву

Європейська комісія 1 листопада закликала владу Польщі забезпечити належне функціонування Конституційного трибуналу. У Брюсселі підкреслили, що громадяни країни заслуговують на повну повагу до верховенства права.

Відповідну заяву зробив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт, пише Euronews.

Що заявили в Єврокомісії щодо призначення суддів у Польщі?

Європейська комісія уважно стежить за кризою навколо Конституційного трибуналу Польщі. Речник ЄК наголосив, що польська влада має забезпечити роботу суду відповідно до Конституції країни та практики Суду Європейського Союзу.

Водночас у Брюсселі підкреслили, що призначення восьми нових членів Конституційного трибуналу належить до конституційних повноважень Сейму – нижньої палати польського парламенту.

Речник Єврокомісії також нагадав про рішення Європейського суду з прав людини від 5 травня 2026 року. Тоді суд запровадив тимчасові заходи, які зобов'язують польську владу не перешкоджати вступу на посаду та виконанню обов'язків суддями, призначеними Сеймом у березні 2026 року.

Співголови групи Європейських консерваторів і реформістів (ECR) засудили дії польського уряду та заявили про порушення верховенства права. Вони також висловили підтримку президенту Навроцькому.

Співголова ECR Нікола Прокаччіні заявив, що дії уряду Туска є "явним і грубим порушенням верховенства права". Він закликав європейські інституції не ігнорувати ситуацію та наголосив, що жоден уряд не стоїть вище закону.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав події біля Конституційного трибуналу "скандальними інцидентами".

Відновлення спокою не означає прийняття беззаконня,

– наголосив Туск.

Він пообіцяв докласти зусиль для відновлення незалежного правосуддя та верховенства права. Також прем'єр заявив, що демократична держава має бути сильною та здатною забезпечувати правосуддя.

Криза загострилася у п'ятницю ввечері, 30 жовтня, коли президент Польщі Кароль Навроцький спробував увійти до будівлі Конституційного трибуналу. Поліція оточила будівлю на тлі суперечки щодо призначення нових суддів.

Суперечка щодо легітимності Конституційного трибуналу триває з 2015 року. Тоді між політичними силами Польщі виник конфлікт через призначення суддів, який згодом переріс у ширшу дискусію про незалежність судової влади, склад Трибуналу та законність його рішень.