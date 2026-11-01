Польша на грани конституционного кризиса: Еврокомиссия вмешалась и сделала заявление

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт, сообщает Euronews.

Adv

популярные видео

Что заявили в Еврокомиссии по поводу назначения судей в Польше?

Европейская комиссия внимательно следит за кризисом вокруг Конституционного трибунала Польши. Пресс-секретарь ЕК подчеркнул, что польские власти должны обеспечить работу суда в соответствии с Конституцией страны и практикой Суда Европейского Союза.

В то же время в Брюсселе подчеркнули, что назначение восьми новых членов Конституционного трибунала относится к конституционным полномочиям Сейма – нижней палаты польского парламента.

Пресс-секретарь Еврокомиссии также напомнил о решении Европейского суда по правам человека от 5 мая 2023 года. Тогда суд ввел временные меры, обязывающие польские власти не препятствовать вступлению в должность и исполнению обязанностей судьями, назначенными Сеймом в марте 2026 года.

Сопредседатели группы Европейских консерваторов и реформистов (ECR) осудили действия польского правительства и заявили о нарушении верховенства права. Они также выразили поддержку президенту Навроцкому.

Реклама

Сопредседатель ECR Никола Прокаччини заявил, что действия правительства Туска являются "явным и грубым нарушением верховенства права". Он призвал европейские институты не игнорировать ситуацию и подчеркнул, что ни одно правительство не стоит выше закона.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск назвал события у Конституционного трибунала "скандальными инцидентами".

Восстановление спокойствия не означает принятие беззакония– подчеркнул Туск.

Он пообещал приложить усилия для восстановления независимого правосудия и верховенства закона. Также премьер заявил, что демократическое государство должно быть сильным и способным обеспечивать правосудие.

Кризис обострился в пятницу вечером, 30 октября, когда президент Польши Кароль Навроцкий попытался войти в здание Конституционного трибунала. Полиция оцепила здание на фоне спора о назначении новых судей.

Спор о легитимности Конституционного трибунала продолжается с 2015 года. Тогда между политическими силами Польши возник конфликт из-за назначения судей, который впоследствии перерос в более широкую дискуссию о независимости судебной власти, составе Трибунала и законности его решений.