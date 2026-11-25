Європейська комісія оновила переговорну рамку щодо членства України в ЄС, частково врахувавши вимоги Польщі стосовно агросектору і транспорту. Нові положення дозволяють обмежити доступ певної української продукції на ринок Євросоюзу.

Як повідомляє польська радіостанція RMF FM, зміни безпосередньо зачіпають два кластери, які Київ розраховує відкрити для переговорів до 15 грудня. Оновлені положення передбачають особливі умови субсидування українських господарств, а також перехідний період у сфері внутрішніх перевезень, які здійснюють іноземні перевізники.

Польща наполягає на жорсткіших правилах

До позиції Польщі щодо посиленого захисту внутрішнього ринку від українського аграрного експорту також приєдналася Франція. Париж домагається аналогічних запобіжних механізмів для підтримки власних виробників.

Головним інструментом тиску для Варшави залишається обов'язкова вимога одностайності всіх держав-членів блоку для запуску та завершення кожного розділу переговорів. За умови недостатнього захисту національних інтересів польська влада має можливість повністю заблокувати переговорний процес.

Конкретні параметри регулювання, зокрема тривалість тимчасових правил, обсяги квот і регламенти каботажу, наразі залишаються неузгодженими. Ці деталі визначатимуть лише на етапі остаточного закриття переговорних розділів, що може тривати місяці чи навіть роки.

Україна при цьому категорично проти безстрокового виключення національних агровиробників із ринку Євросоюзу. Київ готовий погоджуватися лише на виправдані та обмежені в часі перехідні періоди.

Додамо, нещодавно Польща запропонувала країнам НАТО збивати російські ракети над Україною, якщо вони летять в бік країн Альянсу. Наразі це лише обговорення. Конкретних рішень немає.