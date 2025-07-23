У Єврокомісії відреагували на закон про НАБУ і САП: просять пояснень в української влади

Напередодні, 22 липня, Володимир Зеленський підписав скандальний закон про НАБУ і САП. У Єврокомісії вже відреагували.

Так, Урсула фон дер Ляєн просить пояснень від української влади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Єврокомісії Гійома Мерсьє.

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Як Єврокомісія відреагувала на закон про НАБУ і САП?

Речник заявив, що у Єврокомісії "дуже стурбовані" прийняттям змін до Кримінального кодексу. Підкреслив, що вони можуть суттєво послабити компетенції й повноваження антикорупційних органів.

Також представник Єврокомісії зазначив, що НАБУ і САП широко вважаються "наріжними каменями" верховенства права в Україні. Додав, що ці інституції мають вирішальне значення для програми реформ України. Вони повинні діяти незалежно, аби боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості.

Президентка Європейської комісії зв'язалася з президентом Зеленським щодо цих останніх подій. Президент фон дер Ляєн висловила серйозну стурбованість щодо наслідків цих змін і попросила уряд України надати пояснення,

– заявив Гійом Мерсьє.

Також підкреслив, що повага до верховенства права й боротьба з корупцією є основними елементами Європейського Союзу.

"Від України як країни-кандидата очікується повне дотримання цих стандартів. Компромісів бути не може", – наголосив речник Єврокомісії.