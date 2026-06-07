Раптова зустріч Зеленського зі Стармером та Макроном: чого від неї очікувати

Зустріч Володимира Зеленського з європейськими лідерами в Лондоні є спробою напрацювати спільний безпековий план на тлі відмови Путіна припинити війну. Для європейських держав це шанс посилити вплив на міжнародній арені.

Політолог Артем Бронжуков пояснив 24 Каналу, що наразі Україна захищає Європу від ширшої російської загрози, тому вимагає демонстрації реальних кроків.

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Чи готова Європа представити власний план протидії Росії?

Нещодавня закрита зустріч європейських радників у Берліні була присвячена європейському плану протидії Росії на тлі її масових обстрілів. Головною темою обговорення стало залучення європейських країн до переговорного процесу, формат якого наразі зазнає змін.

Але ж європейці поки що, окрім таких симптоматичних пропозицій, як включити Меркель чи Штайнмайера в процес, не представили власного бачення чи конкретних пропозицій. Тому дуже на часі, враховуючи такі тектонічні зміни в геополітиці, що держави ЄС та Британія разом з Україною мають напрацювати спільний план,

– наголосив Бронжуков.

За словами політолога, росіяни намагаються дотиснути ситуацію, яка для них зараз складається найкращим чином.

"Це дуже правильний момент. Надіюся, що окрім традиційних пресконференцій, обіцянок дійдемо до конкретних і зрозумілих рішень, які дозволять війну закінчити на справедливих і адекватних умовах. Я впевнений, що там є ще багато різних типів озброєнь, які б нам допомогли", – сказав Бронжуков.

Наразі перед Європою стоїть вибір: або стати самостійним, впливовим гравцем на міжнародній арені, або зіткнутися з серйозними проблемами на тлі посилення позицій Китаю, фрагментації світу та зменшення ролі США. Тому для посилення власної суб’єктності європейцям необхідно підсилити підтримку України.

Будемо сподіватися, що ця зустріч буде важливим кроком на шляху представлення загальної візії Європи, як протистояти російській загрозі. Те, що Україна захищає Європу, дійсно їм вигідно, бо в них є час для того, аби переозброїтись та не вводити шокову економічну терапію. Європа, попри величезну кількість обіцянок і заяв, так нічого і не зробила. Дуже б хотілось, щоб були дії,

– сказав політолог.

Чому посилення України є ключовим для безпеки Європи: дивіться у відео

Що відомо про російські провокації в Європі?

У межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії французькі винищувачі Rafale перехопити 6 російських військових літаків над Балтійським морем. Про це офіційно повідомив Генштаб Франції.

Для перехоплення повітряних цілей, які опинилися в зоні відповідальності Північноатлантичного альянсу, 71-й загін Baltic Air Policing підняв чергову пару літаків з литовської авіабази Шяуляй. Під час візуального контакту французькі пілоти ідентифікували групу російської авіації, до складу якої входили винищувачі Су-35, бомбардувальники Су-34 та Су-24, військово-транспортний літак Іл-76, а також два літаки-розвідники.