Франція та Чехія проти закупівлі зброї у США для України: чому насправді це дуже добре
- Франція та Чехія відмовилися від закупівлі американської зброї для України, віддавши перевагу зміцненню європейської оборонної промисловості через закупівлі в межах ЄС та виготовленні власної зброї.
Роман Світан зазначив, що відмова цих країн є позитивним сигналом, оскільки це сприятиме виробництву власної зброї в Європі, що вигідно для Європи, США та України.
Дональд Трамп запропонував передати Україні зброю, але за неї має заплатити Європа. Якщо Німеччина та Скандинавські країни підтримали таку ідею, то Франція та Чехія відмовились. Однак це не є поганим сигналом, а навпаки.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Європа повинна не лише купувати, а й виготовляти власну зброю, що і будуть робити ці дві країни. В такому випадку вигоду отримають всі – і Європа, і США, і Україна.
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Чому відмова Франції та Чехії є позитивним сигналом?
Франція не приєднається до закупівлі американської зброї для України. Еммануель Макрон повідомив, що Париж вважає за краще зміцнити європейську оборонну промисловість через закупівлі в межах Європейського Союзу. Таку ж позицію висловила Чехія – країна планує підтримати Україну іншими ініціативами, зокрема забезпечувати боєприпасами.
Це хороші ініціативи, і Макрон, і Чехія роблять правильно. Ті країни, які можуть виробляти чи купувати озброєння в себе, саме так мають робити. Це має поширитись на всю Європу,
– наголосив Світан.
Полковник запасу ЗСУ зауважив, що Франція є сильною країною в контексті ВПК. Вона може захистити Європу, якщо цього не зроблять США. Це дає можливість європейським країнам почуватись вільніше та ухвалювати важливі рішення. Така ж ситуація з Чехією – ініціатива щодо боєприпасів дуже допомогла українським захисникам минулого року.
Світан зазначив, що тут також варто дивитись на риторику Трампа, який може пообіцяти щось, але не виконати. Тому добре, що в Європі є країни, які здатні самостійно забезпечити себе та Україну зброєю. Тим часом інші країни, які не мають можливості виготовляти в себе зброю, але мають достатньо фінансів, можуть купувати озброєння в США.
А зброю нам передадуть навіть не США, а країни, в яких вона лежить десятиліттями. Тому це вигідно всім – нам передають це, а собі купують нове американське,
– підсумував він.
Нагадаймо, що Макрон оголосив про збільшення оборонного бюджету на 3,5 мільярда євро в 2026 році та ще на 3 мільярди в 2027 році. Це дозволить досягти рівня оборонного бюджету у 64 мільярди євро вже до 2027 року – на три роки раніше запланованого.