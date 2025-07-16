Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Європа повинна не лише купувати, а й виготовляти власну зброю, що і будуть робити ці дві країни. В такому випадку вигоду отримають всі – і Європа, і США, і Україна.

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Чому відмова Франції та Чехії є позитивним сигналом?

Франція не приєднається до закупівлі американської зброї для України. Еммануель Макрон повідомив, що Париж вважає за краще зміцнити європейську оборонну промисловість через закупівлі в межах Європейського Союзу. Таку ж позицію висловила Чехія – країна планує підтримати Україну іншими ініціативами, зокрема забезпечувати боєприпасами.

Це хороші ініціативи, і Макрон, і Чехія роблять правильно. Ті країни, які можуть виробляти чи купувати озброєння в себе, саме так мають робити. Це має поширитись на всю Європу,

– наголосив Світан.

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що Франція є сильною країною в контексті ВПК. Вона може захистити Європу, якщо цього не зроблять США. Це дає можливість європейським країнам почуватись вільніше та ухвалювати важливі рішення. Така ж ситуація з Чехією – ініціатива щодо боєприпасів дуже допомогла українським захисникам минулого року.

Світан зазначив, що тут також варто дивитись на риторику Трампа, який може пообіцяти щось, але не виконати. Тому добре, що в Європі є країни, які здатні самостійно забезпечити себе та Україну зброєю. Тим часом інші країни, які не мають можливості виготовляти в себе зброю, але мають достатньо фінансів, можуть купувати озброєння в США.

А зброю нам передадуть навіть не США, а країни, в яких вона лежить десятиліттями. Тому це вигідно всім – нам передають це, а собі купують нове американське,

– підсумував він.

Нагадаймо, що Макрон оголосив про збільшення оборонного бюджету на 3,5 мільярда євро в 2026 році та ще на 3 мільярди в 2027 році. Це дозволить досягти рівня оборонного бюджету у 64 мільярди євро вже до 2027 року – на три роки раніше запланованого.