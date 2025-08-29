Європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між російськими та українськими позиціями в межах мирної угоди. Ця пропозиція, ймовірно, вимагатиме значного збільшення кількості миротворчих військ на континенті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Читайте також Не лише 5 стаття: політолог пояснив, як Європа може гарантувати безпеку Україні

Як може виглядати буферна зона в Україні?

За словами п'яти європейських дипломатів, ця пропозиція є однією з кількох, які військові та цивільні посадовці обговорюють у контексті можливого сценарію після завершення війни в Україні або за умови припинення вогню.

Наразі чиновники не дійшли згоди щодо глибини такої зони, і незрозуміло, чи погодиться Київ, адже це, ймовірно, передбачатиме територіальні поступки. США не беруть активної участі в цих дискусіях.

За словами журналістів, сам факт, що посадовці розмірковують над ідеєю відгородити частину української території, щоб нав’язати хиткий мир, свідчить про відчай союзників по НАТО.

Вони хапаються за соломинку. Росіяни не бояться європейців. І якщо думають, що кілька спостерігачів зможуть зупинити вторгнення, то вони помиляються,

– заявив колишній чиновник Пентагону Джим Таунсенд.

У Politico зазначають, що поділ території має глибокий історичний підтекст. Європейські дипломати уникають порівнянь із суворо охоронюваним кордоном між Південною та Північною Кореєю, які технічно досі перебувають у стані війни. Натомість вони порівнюють ідею з розділом Німеччини часів Холодної війни.

Невизначеною залишається й кількість військових, необхідних для патрулювання кордону. Чиновники обговорюють від 4 000 до приблизно 60 000 військових. Проте країни ще не дали жодних зобов'язань, а президент Дональд Трамп відмовився від ідеї залучення американських військових.

За словами європейських чиновників, французькі та британські війська, ймовірно, становитимуть основу іноземної присутності.

Однак ідея викликала занепокоєння в членів НАТО, розташованих на кордоні з Росією, зокрема Польщі. Країна висловила побоювання, що така схема зробить її вразливішою до нападу. Союзники також застерігають керівництво Пентагону, що перекидання військ у буферну зону може послабити оборону східного флангу Альянсу.

Члени НАТО ведуть перемовини з американськими чиновниками щодо надання супутникової розвідки та авіаційної підтримки, хоча суттєвих ресурсів вони не очікують. Вищі посадовці Пентагону вже заявили своїм європейським колегам, що США відіграватимуть мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки для України.

Гарантії безпеки для України: останні новини