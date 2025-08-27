У США відверто говорять, що час під їхньою "безпековою парасолею" закінчився. Як розповів в ефірі 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній, тепер Європа має взяти на себе основі витрати на оборону.
Яка модель гарантій справді дієва?
Європейці хочуть уникнути повного фінансування війни. Зрозуміло, що ключовою гарантією безпеки для України є Збройні Сили, виробництво власних ракет, техніки, зброї. На все це потрібні кошти.
5 стаття дуже хитро написана. Там мовиться, що якщо ти не хочеш комусь допомагати, то можеш цього не робити. Спершу будуть консультації, а потім кожна країна визначить свій внесок,
– зауважив політтехнолог.
Альянс побудований так, що якщо ти сильний і потужний, то з тобою вступатимуть у союзи. Україні потрібно мислити саме так і ставати ще сильнішою у військовому сенсі. Ба більше, викликає серйозне занепокоєння готовність європейської армії вступати у бій з росіянами.
Нам потрібні люди, які готові воювати поруч з українською армією. Наприклад, як добровольці. Європа може фінансувати військових, які приїдуть до нас з різних країн. Але поки такого бажання немає.
Від європейців також потрібні ядерні гарантії, зокрема від Франції та Великої Британії. Ця модель – з конкретною фінансовою допомогою – буде найбільш прийнятною для нас,
– наголосив Тарас Загородній.
Американці продовжують наполягати, що всі безпекові питання має розв'язувати Європа. Зі свого боку США готові допомагати, продавати зброю, але не більше.
Які гарантії безпеки пропонують Україні?
- В Офісі Президента назвали 4 найважливіші компоненти безпекових гарантій. Зокрема мовиться про зміцнення Збройних Сил, інвестиції у військовий сектор, дозвіл на далекобійність та присутність іноземного контингенту в Україні. Більшою мірою за все це має відповідати Європа.
- Західні ЗМІ повідомляють, що гарантії передбачатимуть створення демілітаризованої зони. Скоріш за все, її контролюватимуть миротворці. Далі йтиме рубіж оборони, де стоятимуть українські військові, яких підготують та оснастять партнери з НАТО. Кожна з країн Альянсу має зробити свій внесок.
- У Росії хочуть провести переговори з США щодо гарантій безпеки для України, але тільки у закритому форматі. Там переконують, що публічне обговорення може зашкодити процесу. Також невідомими залишаються компроміси, на які готові піти у Кремлі.