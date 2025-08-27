У США відверто говорять, що час під їхньою "безпековою парасолею" закінчився. Як розповів в ефірі 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній, тепер Європа має взяти на себе основі витрати на оборону.

До теми Кремль відкине пропозиції США та Європи щодо гарантій безпеки для України, – ISW

Яка модель гарантій справді дієва?

Європейці хочуть уникнути повного фінансування війни. Зрозуміло, що ключовою гарантією безпеки для України є Збройні Сили, виробництво власних ракет, техніки, зброї. На все це потрібні кошти.

5 стаття дуже хитро написана. Там мовиться, що якщо ти не хочеш комусь допомагати, то можеш цього не робити. Спершу будуть консультації, а потім кожна країна визначить свій внесок,

– зауважив політтехнолог.

Альянс побудований так, що якщо ти сильний і потужний, то з тобою вступатимуть у союзи. Україні потрібно мислити саме так і ставати ще сильнішою у військовому сенсі. Ба більше, викликає серйозне занепокоєння готовність європейської армії вступати у бій з росіянами.

Нам потрібні люди, які готові воювати поруч з українською армією. Наприклад, як добровольці. Європа може фінансувати військових, які приїдуть до нас з різних країн. Але поки такого бажання немає.

Від європейців також потрібні ядерні гарантії, зокрема від Франції та Великої Британії. Ця модель – з конкретною фінансовою допомогою – буде найбільш прийнятною для нас,

– наголосив Тарас Загородній.

Американці продовжують наполягати, що всі безпекові питання має розв'язувати Європа. Зі свого боку США готові допомагати, продавати зброю, але не більше.

Які гарантії безпеки пропонують Україні?