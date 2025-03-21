У Європи закінчуються тротил і порох для виготовлення снарядів, — Bloomberg

Європа готується до збільшення витрат на оборону, хоча не виробляє достатньо ресурсів, щоб задовольнити свій попит. У них закінчується те, що їм потрібно найбільше — тротил і порох.

Водночас потреба континенту в боєприпасах тільки зростає після того, як Трамп призупинив військову допомогу Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Проблема з ресурсами в Європі

У виданні заявили, що основна компанія, яка виробляє сировину для боєприпасів в Європі – це Nitrochemie Aschau. Вона є дочірньою німецького оборонного гіганта Rheinmetall. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році компанія збільшила виробничу потужність на 60%, і будує нові потужності, щоб додати ще понад 40% до середини 2025 року.

З початку повномасштабного вторгнення Європа використовує свої резерви для озброєння України. Континент намагається збільшити виробництво артилерійських снарядів, ракет і куль. Це призвело до значного обмеження запасів пороху, тротилу та інших вибухових речовин і палива на континенті.

Поки в Європі готуються до значного збільшення витрат на оборону, лише невелика кількість виробників необхідних матеріалів збільшують свої потужності. Тільки Rheinmetall прагне збільшити виробництво пороху більш ніж на 50% до кінця 2028 року, проте навіть цього недостатньо. Генеральний директор компанії заявив, що їм, можливо, доведеться майже подвоїти виробництво до понад 20 000 метричних тонн, щоб задовольнити потреби.

Ланцюжок постачання

Як зазначають у виданні, ланцюжок постачання, на який покладаються виробники вибухових речовин, заплутаний і повний "вузьких місць", які зменшують пропускну здатність усього ланцюга. Уряди та виробники мають стимулювати цивільну хімічну промисловість до переходу на військове виробництво та спростити правила, щоб мати можливість будувати нові заводи.

Відтоді як адміністрація Трампа тимчасово призупинила військову допомогу Україні, продемонструвала готовність вести переговори з Кремлем та поставила під сумнів американські гарантії безпеки в Європі потреба континенту в боєприпасах тільки зростатиме.

Снаряди потребують двох основних компонентів: пороху, який використовуються для стрільби снарядами, і вибухових речовин, які детонують. Європа не виробляє достатньо ні того, ні іншого, щоб задовольнити свій попит,

– написали у виданні.

У сфері постачання пального схожа ситуація. ЄС планує збільшити виробництво вибухових речовин на 4300 метричних тонн, проте зараз у нього є лише один великий завод з тротилу. Його обслуговує місцеве виробництво, яким керує компанія Nitro-Chem у Польщі, а ще один завод буде побудований у Фінляндії.

Зверніть увагу! Більшу частину бавовни, яка використовується для виробництва нітроцелюлози, доводиться імпортувати з Китаю, який є найбільшим у світі його виробником та перебуває у дружніх відносинах з Росією.

На думку експертів, важливим для задоволення потреб континенту буде зменшення регуляторних перешкод, надання гарантій компаніям і подолання європейських соціальних і фіскальних бар’єрів для інвестицій у зброю та її компоненти.

