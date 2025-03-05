Американський кореспондент Марк Стоун проаналізував ситуацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Чому Трамп призупинив допомогу Україні

За словами Стоуна, враховуючи дії Дональда Трампа протягом останніх 43 днів, його риторику під час президентської кампанії та стиль переговорів, варто було сподіватися на те, що він справді може призупинити надання військової допомоги Україні.

Окрім цього, він зазначає, що буквально вчора американський президент заявляв, що не обговорював перспективи скорочення або призупинення поставок американської зброї в Україну. А також додає, що після суперечки з Володимиром Зеленським у п'ятницю його гнів та неприязнь до українського президента лише зросла.

І лише через годину чи дві після зустрічі з представниками оборони та безпеки (усі цілковито підтримують його думку, на відміну від тих, хто був у його першій адміністрації), він призупинив всю військову допомогу,

– пояснює Стоун.

Він зазначає, що акцент Білого дому на "паузі" щодо надання військової допомоги є важливим і свідчить про те, що в США очікують певних кроків від Зеленського. На думку Стоуна, Трамп сповнений рішучості тиснути на українського президента, щоб він підписав угоду про рідкісноземельні метали.

Стоун пояснює, що саме це є першим кроком у мирному плані американського лідера, який, як він очікує, завершиться мирними переговорами між Україною та Росією. Однак, Трамп не пояснив, як вони мають відбутися і на які поступки попросять піти російського диктатора Владіміра Путіна.

Ймовірно, у найближчій перспективі президент США прагне підписати угоду про корисні копалини та розцінюватиме її як "величезну перемогу для американського народу, як матеріальну віддачу за гроші, які вони направили на фінансування війни в Україні" та перший крок до миру в державі.