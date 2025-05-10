Вступ України у НАТО: в МЗС Німеччини переконані, що шлях до Альянсу – незворотний

Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прокоментував можливий вступ України до НАТО, зазначивши, що шлях до членства в Альянсі є незворотним.

Відповідну заяву він зробив своєму першому великому інтерв'ю у суботу, 10 травня, для Neue Osnabrücker Zeitung, передає 24 Канал. За його словами, процес вступу продовжується.

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Що заявив німецький міністр

На думку нового керівника німецького зовнішньодипломатичного відомства, Україна продовжує процес вступу до НАТО, а також до Європейського Союзу. За його словами, Берлін підтримує відповідне рішення.

У НАТО ми спільно домовилися, що Україна знаходиться на шляху до вступу в оборонний альянс і що цей шлях є незворотним. Німеччина дотримується цього рішення,

– заявив Йоганн Вадефуль.

Цікаво, що нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції в Брюсселі заявив, що вони не гарантували, що результатом майбутньої мирної угоди щодо завершення війни стане закріплення членства України в Альянсі.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що Україна має реальну перспективу стати членом Європейського Союзу. За його словами, це може відбутися раніше, ніж вступ до НАТО, за умови відповідності Києва всім критеріям ЄС.