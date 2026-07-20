Президентом Угорщини може стати легендарна шахістка Юдіт Полгар

Прем'єр-міністр Петер Мадяр запропонував легендарну шахістку Юдіт Полгар на посаду наступного президента Угорщини. За його словами, країні потрібен глава держави, "яким пишатиметься кожен угорець".

У дописі у Facebook Мадяр повідомив, що в понеділок зустрінеться з Полгар, аби запитати, чи готова вона обіймати посаду президента до ухвалення в Угорщині нової Конституції. Про це повідомляє Bloomberg.

Хто може стати новим президентом Угорщини?

Президентство – це не професія і не робота, а найвища форма служіння суспільству,

– написав Мадяр у Facebook.

За його словами, Полгар здатна представляти всіх угорців і сприяти зміцненню "єдності та миру".

Він також наголосив, що авторитет шахістки ґрунтується не на політичних зв'язках чи прихильності до певних сил, а на її винятковому таланті, працьовитості, надзвичайній наполегливості та чесності.

Сама шахістка поки що публічно не відреагувала на пропозицію Мадяра.

49-річна Юдіт Полгар вважається найвидатнішою шахісткою в історії. Вона очолювала жіночий світовий рейтинг протягом 26 років поспіль і у 15-річному віці стала наймолодшим гросмейстером в історії.

У 2026 році на Netflix вийшов документальний фільм Queen of Chess, який розповідає її історію – дівчини, що мріяла підкорити чоловічий світ міжнародних шахів.

Очікується, що парламент, у якому партія Мадяра "Тиса" має конституційну більшість у дві третини голосів, обере нового президента до національного свята Угорщини, яке відзначають 20 серпня.

Нагадаємо, 18 липня, президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав конституційну поправку, яка достроково припинила його президентські повноваження. У такий спосіб Мадяр реалізував одну зі своїх ключових передвиборчих обіцянок – усунути з посад високопосадовців, призначених за 16 років правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

До слова, тимчасовим виконувачем обов'язків президента буде голова Національних зборів Угорщини Агнеш Форстхоффер.